САЩ, Япония, Австралия и Филипините съвместно срещу "дестабилизиращите действия" на Китай

Министрите на отбраната на САЩ, Япония, Австралия и Филипините изразиха загриженост от дестабилизиращите действия на Китай в Източнокитайско и Южнокитайско море в публикувано съвместно изявление, предаде Филипинската новинарска агенция (ФНА).Пийт Хегсет, Шинджиро Коидзуми, Ричард Марлз и Гилберто Теодоро-младши се видяха в Куала Лумпур. "Министрите потвърдиха сериозната си загриженост по отношение на дестабилизиращите действия на Китай в Източнокитайско и Южнокитайско море, както и че отхвърлят всякакви едностранни опити за промяната на статуквото чрез сила или заплахи", се казва в документа.

Настоящата среща между министрите е петата за последните три години, което подчертава ангажимента им да прокарат споделената визия за свободен и открит Индо-тихоокеански регион. Те подчертаха значението на поддържането на международното право и свободата на навигацията и полетите, както е отразено в Конвенция на ООН по морско право и е потвърдено през 2016 г. в Арбитражното решение за Южнокитайско море, което е окончателно и правно обвързващо за страните по производството.

Четиримата министри изразиха своята продължаваща подкрепа за централната роля на АСЕАН при оформянето на бъдещото на региона и се ангажираха за общи усилия за възпиране и оперативна готовност на страните си, и за засилване на координираните дейности по отбранително сътрудничество.

Те приветстваха влизането в сила на Споразумението за реципрочен достъп между Япония и Филипините, което позволява на двете държави да бъдат по-всеобхватни двустранни и многостранни партньори.

Министрите приветстваха предстоящото учение "Баликатан 2026" като поредното учение във Филипините с участието на сили на всичките четири страни за подобряване на съвместната готовност.

