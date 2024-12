След 12-годишно прекъсване: Турското посолство в Дамаск подновява дейността си (ВИДЕО)

Националният флаг на Република Турция беше издигнат в посолството на турската държава в столицата на Сирия - Дамаск. Причината за това е, че мисията на Турция поднови дейността си след прекъсване, продължило 12 години, заради режима на Башар Асад, предаде Анадолската агенция. Посолството, което беше спряло дейността си през 2012 г., официално отвори врати с посланика на Турция в Мавритания Бурхан Короглу, който временно ще изпълнява длъжността.

Турският външен министър Хакан Фидан официално назначи Короглу на новия пост в четвъртък. От своя страна Фидан сподели своите добри пожелания, заедно със снимка на посолството, в публикация платформата X (бивш Twitter) относно възобновяването на дейностите на мисията.

Разположено близо до градския площад Рауда в район, където се намират и дипломатическите мисии на много други страни, възобновеното турското посолство продължи да предоставя услугите си известно време след насилственото потушаване на мирните протестиращи от режима през 2011 година. Въпреки това, то преустанови ежедневните си дейности на 26 март 2012 година. Служителите на посолството и техните семейства се върнаха в родината си - Турция след това решение, пише още турската агенция.

След падането на режима на Башар Асад по-рано този месец обаче сирийското генерално консулство в Истанбул продължи да работи без прекъсване. ОЩЕ: Турция ще обучава военните на Сирия: Протягане на ръка към новата власт (СНИМКИ)

