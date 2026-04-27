След провала на преговорите със САЩ Иран прати външния си министър на консултации при Путин

Иранският външен министър Абас Арагчи пристигна днес в Санкт Петербург, където трябва да се срещне с руския диктатор Владимир Путин. Той отпътува за Русия в неделя вечерта директно от Пакистан, където бе провалена срещата между иранските представители и преговорния екип на САЩ.

"По време на това посещение външният министър ще се срещне с висши руски представители и ще обсъди двустранните ирано-руски отношения, както и регионалните и международни развития", се казва в изявление на външното министерство в Telegram.

Ден преди това прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди тази информация пред Интерфакс.

Снимка: kremlin.ru

Иранският посланик в Москва Казем Джалали заяви пред информационната агенция IRNA, че Арагчи ще обсъди с Путин последните развития след временното прекратяване на огъня между САЩ и Иран. Той каза, че Иран и Русия споделят общ подход към регионалните и международните въпроси.

Посещението на Арагчи в Русия е част от "тесни консултации" между двете страни, добави Джелали.

