Стрелба с пиротехническа установка изглежда е причината за пожара в нощния клуб в Русия

Според разследващите пияният мъж е стрелял с ракетна установка по време на свада. Не става въпрос за оръжие, а за пиротехническа установка. Предполагаемият извършител е 23-годишен и се казва Станислав Йонкин. Той е военен, а според руският информационен източник BAZA се е върнал наскоро от Украйна, защото бил ранен.

По първоначални данни огънят е обхванал площ от 3500 квадратни метра, като според местната пожарна служба пожарът вече е локализиран. В клуба е имало стотици хора, евакуирани са поне 250 души.

