Тръмп ще се опита да намали напрежението между двете Кореи

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще се опита да намали напрежението между двете Кореи, които официално са все още във война. Тръмп направи това изказване по време на среща с президента на Южна Корея И Дже-мьон, предаде Франс прес, цитирана от БТА. "Ние работим много здраво с Ким Чен Ун и с целия свят, за да разрешим проблемите, защото в това има смисъл“, каза Тръмп по време на срещата, провела се преди форума на върха в Организацията за Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество, който ще бъде в южнокорейския град Кьонджу, където президентът на САЩ пристигна по-рано днес.

ОЩЕ: За търговски преговори: Тръмп пристигна в Южна Корея (ВИДЕА)

Тръмп също така обясни, че не е успял да намери добро време в графика си за среща с Ким. По време на визитата си в Южна Корея Тръмп обаче ще има утре среща с президента на Китай Си Дзинпин.

Тръмп пристигна по-рано днес в азиатската страна – последен етап от азиатската му обиколка, по време на която той вече посети Малайзия и Япония. Президентът на САЩ заяви, че страната му има много специална връзка с Южна Корея.

ОЩЕ: Тръмп подписа много важна сделка с Япония, преди да се срещне със Си Дзинпин

Южна Корея се стреми да задълбочи сътрудничеството със САЩ, да стабилизира веригите за доставки с Китай и да диверсифицира търговските си партньори, за да се справи с глобалните предизвикателства. Все още не е сигурно дали Сеул и Вашингтон ще успеят да финализират търговска сделка по време на посещението на президента на САЩ Доналд Тръмп в страната.