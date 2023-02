СЗО се задейства в Турция и Сирия, още 3 европейски страни обещаха помощ

Това съобщи генералният директор на СЗО Тедрос Гебрейесус в Twitter. По думите му - екипите ще осигурят "основни здравни грижи за ранените и най-уязвимите, засегнати от земетресението".

Трусът край Газиантеп от 7,8 по Рихтер прекъсна електрозахранването и интернет свързаността в Южна Турция, което може да повлияе на "способността на населението да търси помощ", според глобалния интернет монитор NetBlocks.

In #Turkey, rescuers and local citizens continue to help people who were left under the rubble



According to the latest data, more than 6,000 people were injured. The death toll from the earthquake has risen to 1,014, the Health Ministry said. pic.twitter.com/z3qIRLE4uy