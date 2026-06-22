Танкове по улиците: Работната седмица на тайванците ще е изпълнена с военни учения (ВИДЕО)

В понеделник, 22 юни, Тайван даде старт на петдневна серия от военни учения, чиято цел е да се повиши бойната готовност на острова в случай на китайска атака. В град Таоюан, където се намира най-голямото международно летище на острова, танкове се движат по градските улици и магистрали, както се вижда от видеозаписи и снимки от учението, докато бронирани превозни средства от 269-а пехотна бригада на армията провеждат патрули за проверка на бойната готовност.

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Ученията имат за цел да проверят колко бързо могат да се разгърнат военните части, особено предвид възможността от внезапна ескалация на китайските военни действия в така наречената „сива зона“. Тактиките в „сивата зона“ се отнасят до редица агресивни действия, които варират от патрулиране с военни кораби до полети с дронове, но не достигат до пряко сражение.

Ученията, обявени в неделя следобед, са замислени да бъдат реалистични, се посочва в изявление на Министерството на отбраната на Тайван, като акцентът е поставен върху "реално време" и "стрелба с боеприпаси на място".

🇹🇼 ⚠️Taiwan launches large-scale military drills



Taiwan’s armed forces have begun a five-day combat readiness exercise aimed at improving their ability to respond rapidly to potential threats. pic.twitter.com/wo3TSBJCvw — NEXTA (@nexta_tv) June 22, 2026

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Ученията симулират какво ще се случи точно преди китайска инвазия

Тези учения са предназначени да симулират какво би се случило, преди вражески сили да акостират с корабите си, посочва полуофициалната тайванска Централна информационна агенция, цитирана от Assoiciated Press. Серията от учения може да включва и импровизирани учения в бъдеще, включително реакции в реално време на китайски военни учения.

Според министерството на отбраната на Тайван Китайската народна освободителна армия (НОАК) е изпратила 23 самолета към острова в периода от неделя до понеделник сутринта. Те са били придружени от 7 военноморски кораба и 5 други кораба на китайското правителство. Китай ежедневно изпраща военни самолети, дронове и военноморски кораби към острова, който счита за своя суверенна територия.

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Претенциите на Китай към Тайван

Откакто обаче силите на "Гоминдан" на Чан Кайшъ бягат от континенталната част на Китай (от комунистите на Мао Дзъдун) в средата на 20-и век и акостират в Тайван, те твърдят, че са законната власт на държавата. И до днес Тайпе се управлява самостоятелно. Демократичният остров защитава суверенитета си от Китай в периоди на агресивни военни учения и набези със самолети и кораби от страна на китайската армия в последните години.

Тайван редовно провежда учения за бойна готовност, като се стреми да укрепи отбранителните си способности на фона на продължаващия военен натиск от страна на Пекин. Китайският президент Си Дзинпин не изключва използването на сила, за да постави острова под свой контрол.

По-рано през юни Тайван за първи път изстреля ракети в посока Китай като част от военно учение.

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