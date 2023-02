Терористичен акт на автобусна спирка в Йерусалим: Двама загинали и шестима ранени (СНИМКИ)

Инцидентът е станал в Източен Йерусалим. Според очевидци на автобусната спирка, в която се е блъснал автомобилът, е имало няколко семейства. Двама от ранените са в критично състояние.

"Терористът беше неутрализиран и ликвидиран на място. За пореден път се сблъскваме с тежък инцидент, при който са ранени невинни хора - брутално нападение срещу цивилни граждани, чакащи на автобусна спирка в петък следобед", заяви пред вестника служител на израелските служби за спешна помощ.

Breaking News: A man drove a car into a group of people in East Jerusalem, killing two, including a child, in what the police called a terrorist attack. https://t.co/E7AAL2xizS

BREAKING: Car Ramming terrorist attack in #Jerusalem - 2 killed and at least 5 more injured.



The terrorist was shot dead on the scene.



We mourn with all the victims' families; may their memories be for a blessing.https://t.co/rDsvDamg9V