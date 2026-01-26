Война между САЩ и Иран - напрежението се трупа. Хутите се активизираха, Израел - също (ВИДЕО)

Американската ударна военноморска група, водена от самолетоносача "Ейбрахам Линкълн" (USS Abraham Lincoln), вече се намира на позиции, от които може да нанася удари по Иран Информацията съобщи израелската телевизия "Канал 12", без да дава повече подробности за точното местонахождение на плавателните съдове. Движението на групата доведе до поскъпване на петрола в края на миналата работна седмица - защото страховете, че Ормузкият проток може да бъде затворен, се увеличиха. Оттам минават над 1/5 от световните товари на петрол.
Междувременно, The Jerusalem Post съобщи на база информация от два свои източника, че американските военни имат нужда от още поне няколко дни за подготовка, за да могат да реализират мащабни военни операции срещу Иран, ако американският президент Доналд Тръмп нареди такива. Натрупването на американски сили включва ударна група, допълнителни кораби, изтребители F-15, други самолети и самолети за зареждане с гориво. Източниците на израелската медия твърдят, че американските системи за противовъздушна отбрана вече са разположени, за да помогнат за защитата на Израел и американските съоръжения в случай на иранска атака. От няколко дни има данни, че аятолах Хаменей пак се е преместил в секретен бункер.
LATEST: Map shows the scale of the U.S. military buildup around Iran.— Clash Report (@clashreport) January 25, 2026
Fighter jets, tankers, AWACS, and carrier air wings positioned across Europe and the Middle East.
Source: DefenceGeek pic.twitter.com/PbDV6O62aD
Не превръщайте Иран в нова Венецуела - такова пожелание-предупреждение отправи към САЩ турският външен министър Хакан Фидан. Според него, Техеран е готов да преговаря, обаче Вашингтон трябва да намери подход, който да не е унизителен за иранците. Фидан добави, че не вярва, че случващото се в Иран ще доведе до промяна на режима там:
Turkish Foreign Minister Hakan Fidan on Iran:— Clash Report (@clashreport) January 25, 2026
I would advise my American friends: don’t make this another Venezuela.
Iran is ready to negotiate, but you need to find a way to negotiate in the right way so they do not lose face.
If they feel cornered, they will prepare for the… pic.twitter.com/YLGg2SjSdW
Turkish Foreign Minister Hakan Fidan:— Clash Report (@clashreport) January 25, 2026
I don’t believe what’s happening in Iran will lead to regime change. pic.twitter.com/W6rudHYaQx
Междувременно, хутите в Йемен публикуваха ново видео, с което отправиха заплаха да започнат отново атаки срещу търговски кораби в Червено море:
BIG: Yemen's Houthis released a new video warning they could resume attacks on ships in the Bab el-Mandeb Strait and Red Sea. pic.twitter.com/TsQoLgRvnC— Clash Report (@clashreport) January 25, 2026
А Израел обяви, че армията му извършва мащабна операция по издирването на последния израелски заложник в Ивицата Газа в условията на натиск от Вашингтон и други посредници да премине към следващия етап от примирието в зоната, съобщи Асошиейтед прес според БТА. Връщането на заложника Ран Гвили е смятано за последната пречка пред отварянето на граничния пункт Рафах между Ивицата Газа и Египет, с което ще започне вторият етап от примирието. Връщането на заложниците, живи или мъртви, беше основният елемент от първия етап на примирието, което започна на 10 октомври, 2025 година. Израелската армия съобщи, че издирва останките на Гвили в гробище в северната част на Газа близо до "жълтата линия", която маркира контролираните от Израел части на територията. Израел нанесе и серия въздушни удари срещу позиции в Южен Ливан.
