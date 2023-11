Войната, стояща в сянка: Бежанците от Мианмар, бягащи в Индия, се увеличават (ВИДЕО)

От 12 ноември досега повече от 2000 граждани на Мианмар от западния щат Чин са преминали в индийския щат Мизорам, като най-малко 17 души са откарани в болница за лечение, пише БГНЕС.

Displaced refugees fleeing war in Myanmar overnight! armistice as soon as possible pic.twitter.com/taTdwpACVW