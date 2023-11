Войната в Израел: В очакване на примирието и размяната на пленници (ВИДЕО)

При първото освобождаване на заложниците на Хамас, задържани в Газа, планирано за петък следобед местно време, 13 жени и деца ще бъдат освободени, обяви говорител на външното министерство на Катар Маджед Ал-Ансари. Той не можа да предостави подробности кои са заложниците, нито пък подробности за маршрута, по който биха могли да поемат поради съображения за безопасност. Въпреки това се очаква много от първите 50 заложници да излязат през Египет. Президентът на САЩ Джо Байдън изрази надежда, че държаното в плен от Хамас 3-годишно американско момиченце да бъде сред освободените.

Израелското правителство каза, че техните семейства и семействата на заложниците, които няма да бъдат освободени, вече са били уведомени. Ал-Ансари разкри още, че заложниците от едни и същи семейства ще бъдат освободени заедно в първата група.

Междувременно израелски служител каза на CNN, че общо 39 палестински затворници ще бъдат освободени в петък като част от сделката. Те ще бъдат от два затвора – Деймън и Мегидо, и двата югоизточно от Хайфа, като ще бъдат откарани в затвора Офер, южно от Рамала в окупирания Западен бряг, за последни проверки от Червения кръст. Предвижда се освободените затворници да са жени и юноши до 18-годишна възраст, но за момента няма оповестен списък с имената на онези, които се очаква да бъдат освободени.

Моментът на пускането им също не е ясен, но израелски служител каза, че затворниците няма да бъдат освободени, докато заложниците от Газа не са си у дома.

Министърът на отбраната на Израел обеща да продължи битката след краткото примирие. Йоав Галант заяви, че очаква поне още два месеца война. „Това ще бъде кратка пауза. Когато паузата приключи, боевете ще продължат с пълна сила и ще създадат натиск, който ще позволи връщането на още повече заложници“, каза Галант по време на посещение на израелските войски в четвъртък.

В потвърждение на това дойде и нова серия тежки бомбардировки срещу обекти в Газа в четвъртък. Израелските военновъздушни сили съобщиха, че са нанесли удари по около 300 цели в Ивицата Газа през изминалото денонощие. Тези цели включват командни центрове, тунели, оръжейни складове, обекти за производство на оръжия и позиции, откъдето терористите изстрелват противотанкови ракети. Имало е и удар с дрон по група на „Хамас“, движеща се срещу израелските сили, съобщиха от армията. Друга атака с безпилотен самолет е ударила клетка на „Хамас“.

Изтребители на израелските военновъздушни сили, ръководени от разузнаването на страната, са неутрализирали Амар Абу Джалала, командир на военноморските сили на Хамас в Хан Юнис, съобщиха от ЦАХАЛ. Според информацията, Амар Абу Джалала е бил старши оперативен агент във военноморските сили на Хамас и е участвал в ръководенето на няколко терористични атаки по море, осуетени от Тел Авив.

Израелската армия също така обяви, че е арестувала директора на най-голямата болница в Газа, Ал-Шифа, по обвинения, че е служила като команден център на Хамас. Групата и болничните служители отричат ​​това обвинение.

