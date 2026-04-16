Взел подкуп: Арестуваха омбудсмана на азиатска държава

Главната прокуратура на Индонезия е арестувала омбудсмана на страната, Хери Сусанто, шест дни след неговото назначаване, за предполагаемо приемане на подкуп от местна никелова компания, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Сусанто е встъпил в длъжността си на омбудсман буквално преди дни, на 10 април, назначен от индонезийския президент Прабово Субианто.

Предполага се, че Сусанто е получил 1,5 милиарда рупии (малко над 87 хиляди евро) от никелова компания в периода 2021-2026 година, когато е бил част от борда на администрацията на омбудсмана на Индонезия.

Сюлейман Нахди, ръководителят на следствените служби към прокуратурата, съобщи, че въпросната компания, позната само с инициалите Те Ес Ейч Ай (TSHI), е имала проблеми с изчисляването на наложена ѝ глоба.

По думите на Нахди, Сусанто и компанията са сключили споразумение, което е позволявало на омбудсмана да променя размера на глобата, препоръчван от министерството на горското стопанство на страната.

"Споразумението разпореждаше компанията да плаща на база на собствените си изчисления", добави той.

Има вероятност Сусанто да е нарушил правилата против получаването на подкупи, включени в индонезийския Наказателен кодекс. За това той може да доведе до максимална присъда от три години лишаване от свобода.

