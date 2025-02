Заради "престъпления срещу сигурността": Иран задържа двама британски граждани (СНИМКА)

Двама британски граждани - мъж и жена - са били арестувани в Иран, потвърди Министерството на външните работи на Обединеното кралство. Новината за ареста им дойде първо от държавните медии в Иран, които съобщиха, че те са задържани в югоизточния град Керман, обвинени в неуточнени престъпления, свързани със сигурността. Имената на задържаните не бяха споменати, но беше публикувана снимка, на която те са със замъглени лица и се срещат с британския посланик Хюго Шортър в прокуратурата в Керман на 12 февруари.

More hostage taking in #Iran: Iranian authorities have placed in custody two British nationals accused of unspecified security offences. The UK should refuse to accept the credentials of IR's new ambassador until all hostages are released.https://t.co/rMHHnn9CKl pic.twitter.com/fzFhmwVDEI