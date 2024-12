Заради военното положение: Внесоха предложение за импийчмънт на южнокорейския президент (ВИДЕО)

Членове на южнокорейската опозиция внесоха в сряда, 4 декември, предложение за импийчмънт на президента Юн Сук-йол, след като въведеното от него военно положение вкара страната в политическа криза. То бързо беше отменено с извънредно гласуване от страна на депутатите, но се стигна до сблъсъци пред парламента със силите за сигурност и до барикада на народните представители в сградата, за да не могат службите да прекъснат работата им.

⚡️ BREAKING: South Korean Special forces break the Parliament windows to enter the building pic.twitter.com/u8HyLd838A — NEXTA (@nexta_tv) December 3, 2024

Ким Йонг-Мин - депутат от опозиционната Демократическа партия - обяви предложението за импийчмънт на пресконференция в сряда и заяви, че то може да бъде гласувано още в петък, 6 декември.

Националният телевизионен оператор KBS съобщи, цитиран от The New York Times, че шест партии съвместно са предложили импийчмънта. Формацията на Юн Сук-йол - "Народна сила" - не е сред тях.

Южнокорейската опозиция ще настоява също така за обвиняване на президента в държавна измяна заедно с министрите на отбраната и на вътрешните работи. Юн Сук-йол не се е появявал публично от въвеждането на военното положение и опита за превземане на парламента.

‼️ BREAKING: Opposition MPs were detained by the military as they tried to enter South Korea's parliament building. pic.twitter.com/1XcGLZ3fNo — NEXTA (@nexta_tv) December 3, 2024

Как се стига до импийчмънт на президент на Южна Корея?

Националното събрание може да одобри импийчмънт на президента, ако повече от две трети от депутатите гласуват за това. Партията на Юн контролира 108 места в 300-членния законодателен орган, така че поне 9 членове на формацията му ще трябва да гласуват за импийчмънта, за да бъде приет.

Ако депутатите гласуват за импийчмънт, то Юн Сук-йол ще бъде временно отстранен от длъжност. За да бъде отстранен президентът, Конституционният съд трябва да се произнесе за това в съдебен процес.

