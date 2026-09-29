Гърция ни връща тялото на цар Самуил още тази седмица (ВИДЕО)

Тленните останки, за които се смята, че принадлежат на българския цар Самуил, се очаква да бъдат предадени на България от Гърция до края на седмицата. Те ще пристигнат на 3 октомври, събота и ще бъдат посрещнати тържествено. Това съобщи в началото на днешното правителствено заседание премиерът Румен Радев.За историческото споразумение съобщава и гръцкото издание “Нафтемборики“, цитирано от БНР. Припомняме, че връщането на останките е свързано с инициатива, поставена отново на дневен ред през 2022 г. по време на правителството на Кирил Петков. Тогава София и Атина развиват активни контакти в областта на енергетиката, електрическите връзки, инфраструктурата, логистиката и пристанищата. В рамките на тези разговори е поставен и въпросът за останките на средновековния български владетел. Още: Разбрахме се със Скопие за цар Самуил. Но още дебнат опасности.

Процедурата отне почти пет години

За осъществяването на прехвърлянето е било необходимо съгласуване с гръцките институции, включително с Гръцката православна църква. Почти пет години след започването на процедурата тя е на път да приключи. Останките са открити през 1969 г. от гръцкия археолог проф. Николаос Муцопулос при разкопки на базиликата „Свети Ахил“ на остров Свети Ахил в Малкото Преспанско езеро. В южния кораб на базиликата са открити четири погребения, свързвани със Самуиловата династия. Още: Кой брат на цар Самуил е загинал от владетелската ръка?

Погребението, идентифицирано като гроб на цар Самуил, е било оформено в специална аркирана ниша. При него са открити останки от скъп текстил със златна украса, части от ризница и човешки останки, чиито антропологични характеристики и следи от травми са сред основанията на Муцопулос за идентификацията. Предаването на останките би сложило край на продължила десетилетия тема в отношенията между България и Гърция и има особено историческо и символично значение за България. Още: Къде е била столицата на България при цар Самуил?