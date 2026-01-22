Оставката на Румен Радев:

Бурите отнеха живота на двама души в Гърция (ВИДЕО)

Проливни дъждове, които удариха по-голямата част от Гърция, отнеха живота на двама души и нарушиха работата на училищата и транспорта, предаде гръцкото издание Kathimerini. В Източен Пелопонес 53-годишен служител от бреговата охрана получи фатална травма на главата в пристанището Паралио Астрос, след като беше блъснат във водата, докато се опитваше да обезопаси лодки срещу бурни ветрове. В южното предградие на Атина Глифада жена беше отнесена от бързо наводнените води и се удави.

Наводнения, евакуация и затворени училища

Властите трябваше да затворят участък от главния булевард „Вулиагменис“ в Глифада след наводнението, а три къщи, построени край речно корито в близкото предградие Агиос Димитриос, бяха евакуирани.

Пожарната служба получи десетки обаждания за помощ при наводнения, предимно в южната и западната Атина, а няколко дървета бяха съборени от ветровете в столицата. Две станции на електрическата железопътна линия бяха затворени поради наводнения, а някои части на града претърпяха прекъсвания на електрозахранването.

Училищата бяха затворени като предпазна мярка в района на Голяма Атина и други части на страната, а на държавните служители беше препоръчано да работят от вкъщи. Повечето фериботни услуги бяха преустановени, а паднали дървета нарушиха железопътните услуги в северозападен Пелопонес. ОЩЕ: Торнадо и евакуация в Гърция заради наводнения (ВИДЕО)

Количествата дъжд и сняг

Метеорологът Зиакопулос заяви, че бурята е оправдала очакванията на синоптиците. "На остров Спецес бяха регистрирани до 100 милиметра дъжд, а в Мегара и други части на Атика валежите надхвърлиха 140 милиметра“, каза той. „Много е важно колко дъжд вали на час, не само колко е паднало общо. В този смисъл бурите несъмнено бяха опасни", посочи още той. Бурите доведоха и до обилни снеговалежи в много части на Северна и Централна Гърция. В четвъртък се очакват още снеговалежи в планинските райони. В по-голямата част от континенталната част времето като цяло ще се подобри, като в Атина се очакват разпръснати валежи и температури до 15 градуса по Целзий.

Егейските острови са застрашени

Бурите се насочиха към островите в Егейско море, където се прогнозират штормови ветрове. Северните егейски острови са обявени в състояние на тревога. Метеорологът Димитрис Зиакопулос заяви, че основният проблем в четвъртък ще бъдат силните ветрове в Цикладите, Източен Крит, Додеканезите и източните егейски острови.

„Очакваме югоизточни ветрове, които ще достигнат до 10 по скалата на Бофорт“, каза той. „Такива ветрове не само представляват заплаха за корабите или събарят дървета на сушата, но и ще създават штормови вълни, с други думи, ще изхвърлят морска вода на сушата", добави синоптикът. ОЩЕ: Лошото време затвори училищата в Гърция

Деница Китанова
Деница Китанова
