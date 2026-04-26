Българите си отдъхнаха: Гърция отложи новите изисквания за аптечките в колите

Влизането в сила на новата наредба за съдържанието на аптечките в колите в Гърция се отлага. Според решението новите правила ще се прилагат от началото на следващата година като задължителни, а до края на настоящата година са препоръчителни.

Според първоначално взетото решение новият тип автомобилни аптечки трябваше да станат задължителни от 18 юни. Времето за снабдяване с тях обаче се оказа кратко както за гръцките граждани, така и за чуждестранните туристи, коментират полицаи.

Това е и остовната причина изискването за нова аптечка със задължителни 16 артикула в нея да влезе в сила от началото на следващата година.

Новите изисквания

Въпреки това властите препоръчват на шофьорите да се снабдят по-рано с всичко необходимо за оказване на първа помощ.

Новият комплект аптечка за първа помощ трябва да отговаря на европейските технически изисквания. В комплекта трябва да има специално изотермично одеяло, медицинска маска за лице, различни видове медицински превръзки, предаде БНР.

До края на тази година изискванията са само препоръчителни. От туристическите агенции коментират, че има различия за изискванията за различните европейски страни.

Това налага туристите, които пристигат с автомобил, да си закупят отделна аптечка само за Гърция, но от следващата година.