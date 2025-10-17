Войната в Украйна:

Черна гора приема срещата на върха ЕС - Западни Балкани през 2026 г.

17 октомври 2025, 00:35 часа 394 прочитания 0 коментара
Черна гора приема срещата на върха ЕС - Западни Балкани през 2026 г.

Черна гора ще бъде домакин на срещата на върха ЕС - Западни Балкани на 1 юни 2026 г. Това договориха черногорският президент Яков Милатович и председателят на Съвета на Европейския съюз Антонио Коща днес в Брюксел, съобщи черногорската национална телевизия РТЦГ. "Следващата година, когато честваме 20 години от възстановяването на черногорската независимост, получаваме и силна подкрепа от европейските си партньори в организацията на срещата на върха ЕС - Западни Балкани на 1 юни догодина", каза Милатович след срещата.

Още: Арестуваха бивш министър на отбраната в Черна гора

"Това е знак за голямо доверие и със сигурност е още една подкрепа, която идва от страна на ЕС, когато става въпрос за приключване на нашето присъединяване към ЕС. 1 юни следващата година ще бъде исторически момент - лидерите на всички 27 страни членки на ЕС, заедно с председателя на Европейския съвет (Антонио) Коща, (Урсула) фон дер Лайен, председателката на Европейската комисия, и разбира се нашите приятели от страните на Западните Балкани".

Още: Ракетни установки и гранатомети в ъгъла на стаята: Две държави от Балканите са обсебени от оръжия

Той припомни, че неотдавна на срещата на върха на Европейската политическа общност в Копенхаген е призовал европейските лидери да започнат да изготвят проектодоговор за присъединяването на Черна гора към ЕС.

Още: Откриха бюст-паметник на Александър Батенберг в Подгорица (СНИМКИ)

"Ако всичко върви по план и ако затворим тези 5-6 глави, които са планирани до края на годината, мисля, че ще бъдем на много добър път за изготвяне на проектодоговор за присъединяване и мисля, че това е изключително добра новина", допълни още черногорският президент.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Западни Балкани Черна гора среща среща на върха новини от Балканите информация 2025
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес