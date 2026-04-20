Еди Рама в откровено интервю: Кълне Хаменей, клюкарства за Мицотакис и отговаря грък ли е

"Ако имах гръцки корени, щях да бъда много щастлив и горд, но нямам. Гордея се с албанските си корени", заяви албанският министър-председател Еди Рама в откровено интервю за гръцкото издание Kathimerini, в което отговори на това дали има гръцки корени. Въпросът беш е свързан с гръцкото малцинство в Албания чрез майка му, която е от село Вуно. Той обясни, че селото се намира в Хиамара, където населението говори диалектен гръцки език.

"Във Вуно никой не говореше гръцки. Не знам причината, но това не означава нищо", добави Рама.

Клюките по адрес на Мицотакис

Еди Рама отгаваря и на въпрос дали е посещавал много места в Гърция.

Той казва, че му се е искало да може, но е добре познат в Гърция, както по добри, така и по не толкова добри причини, това не е лесно.

"Също така, поставих правило за себе си и за другите в правителството да не почиваме извън Албания. Причината е проста: Няма смисъл да се рекламира Албания като туристическа дестинация, докато се прекарват почивки в страни като Гърция или Турция", коментира Рама.

Той обаче намекна и че гръцкият премиер не почива в страната си. "Разбирам, че гръцкият премиер Кириакос Мицотакис може да си позволи това, защото Гърция вече е добре установена и консолидирана туристическа дестинация. Но ние все още сме в процес на изграждане на нашата", посочи още Рама.

Клетвите към Али Хаменей

Албанският премиер отговаря във връзка с твърденията на Хаменей, че Албания е малка "дяволска страна в Европа".

"Не съм информиран за рая и ада и не знам със сигурност дали съществуват, но ако съществуват, бих искал той да гние в ада. Казвам това в името на стотиците хиляди ирански момичета и жени, които са страдали под неговото управление и под този мрачен режим", коментира Рама.