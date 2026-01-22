Ердоган има мерак да се намеси между Европа и САЩ за Гренландия

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган изглежда има мерк страната му, която е член на НАТО, да се намеси в отношенията между Европа и САЩ заради Гренландия. За това загатват думите му от днес, че "Турция ще се превърне в един от централните полюси в новооформения световен ред", които научаваме от турската Анадолска агенция. Турският държавен глава дори говори за нова ера, в която Турция ще пожъне плодовете на своите жертви и услия.

„Светът бавно се движи към това, което казваме. Валидността на нашите критики към глобалната политика, които отправяме от години, става очевидна днес“, каза той.

Ердоган заяви, че пътят и съдбата на Турция са светли и ще се отворят нови врати, ще се появят нови възможности и ще се появят възможности, надхвърлящи очакванията. „Намираме се на съвсем ново пътешествие, където нашите епоси ще бъдат рецитирани наизуст, за нашите постижения ще се говори както от приятели, така и от врагове и в крайна сметка ще се появи една велика и могъща Турция“, добави той.

Турция - мост между САЩ и Европа

Междувременно турски анализатори вече говорят усилено в турските медии, че страната може да играе посредническа роля между САЩ и Европа за Гренландия.

Филип Гордън, експерт в Центъра за сигурност, стратегия и технологии „Строуб Талбот“ към програмата за външна политика в Института Брукингс, заяви пред Анадолската агенция в сряда, че позицията на Турция ѝ дава важен глас, тъй като трансатлантическите отношения са под напрежение.

„Особено когато трансатлантическите отношения се влошават, което за съжаление се случва - Турция има важен глас във всичко това“, каза Гордън, който преди това е бил съветник по националната сигурност по време на мандата на бившия вицепрезидент на САЩ Камала Харис.

Той каза, че Анкара вече играе ролята на мост между Украйна и Русия, като същевременно се стреми да поддържа добри отношения с Вашингтон, добавяйки, че президентът на САЩ Доналд Тръмп често е говорил положително за турския президент Реджеп Тайип Ердоган.

Гордън заяви, че речта на Тръмп на Световния икономически форум (СИФ) в Давос за Европа и ЕС е била „доста агресивна" и „много критична", но е оставила място за преговори.