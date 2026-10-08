Гръцките тротоари като капан: Масова кражба на капаци на шахти застрашава пешеходците

Заподозрени ловци на скрап са откраднали две дузини метални капаци, покриващи потънали електрически и други инсталации в новообновената пешеходна зона на Пирея, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на съобщения на общинските власти на пристанищния град. В изявление на община Пирея се казва, че 23 капака са били премахнати от улица „Клейсовис“ при акт на вандализъм, който застрашава и минувачите. Местните власти заявиха, че ще изискат записи от видеонаблюдението на инцидента и ще предприеме правни действия срещу всеки, който е замесен.

Рискът за пешеходците без капаци

„Кражбата е причина за особено безпокойство, защото представлява сериозна заплаха за гражданите“, се казва още в съобщението.

От администрацията изтъкват, че става въпрос за части от общественото пространство, където липсата на капаци може да доведе до инциденти, особено през нощта или в периоди на намалена видимост.

Миналия месец полицията в Южна Атина арестува двама мъже, обвинени в кражба на десетки метални капаци от водомери, монтирани под тротоарите пред жилищни сгради.

Кражба на фона на високите цени

На фона на кризата с разходите за живот и покачването на цените на металите, всякакви големи метални предмети, от капаци на шахти до бронзови бюстове, са обект на ловци на скрап, които ги продават, за да бъдат претопени и рециклирани. ОЩЕ: Задигнаха кралска диамантена огърлица от музей във Виена (ВИДЕО)