Гърция е замразила проекта за военноморски дронове с Украйна

Предложената инициатива за съвместно производство между Гърция и Украйна на военноморски безпилотни надводни кораби (USV) изглежда е в застой, като официални лица я описват като на практика „замразена“, предава гръцкото издание Kathimerini.От самото начало проектът се сблъска с бюрократични пречки и гръцки опасения относно практическата му ефективност.

Неофициални оценки също така показват, че регионалните чувствителни въпроси, по-специално реакциите от Анкара, заедно с колебанието на Украйна да прехвърли изцяло ноу-хау на гръцките корабостроителници, са допринесли за забавянето на инерцията. ОЩЕ: Украйна се извини на Гърция за морски дрон, открит край Лефкада

Дронът край Лефкада

Ключов усложняващ фактор беше откриването миналия месец на украински военноморски дрон край Лефкада, описан от гръцки източници като „обременяващ фактор“.

Впоследствие Киев се извини на Атина, отдавайки инцидента на обстоятелства, произтичащи от руската инвазия в Украйна.

Въпреки неуспеха, разговорите между двете страни продължават, макар и с намалено темпо.

Гръцки представители също проучват паралелни канали за сътрудничество с Киев. В същото време Атина вече се е облагодетелствала финансово от трансфера на излишни оръжейни системи към Украйна чрез трети страни, включително Чехия, Германия и Съединените щати, и по този начин е подкрепила по-широки усилия за модернизация.

Стратегията на Гърция

Стратегически, Гърция измества акцента към вътрешното разработване на безпилотни военноморски системи. Гръцкият център за иновации в областта на отбраната (ELKAK) публикува покани за предложения, привличайки интерес от местни фирми в отбраната. Военни източници посочват нарастващ фокус върху наблюдението, базирано на безпилотни кораби, и възможностите за нередовна война, както и потенциално придобиване на дронове за откриване на мини. ОЩЕ: Дипломатически ход срещу Украйна: Гърция не е забравила дрона в Лефкада