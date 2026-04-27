Гърция с мерки за намаляване на туристите: Няма да може да нощуваме, където поискаме

Кметът на Атина Харис Дукас е решен да пребори проблема със свръхтуризма и променя цялата стратегия по приемане на туристи. Целта е да се запази автентична гръцката столица.

"Няма да позволим Атина да се превърне в безкраен хотел", заяви кметът на гръцката столица Дукас.

Мерките

По време на туристическа конференция за развитието на Атина той подчерта, че категорично е решен да забрани засега временно издаването на разрешителни за строеж на хотели. Половината от хотелските легла в цялата област Атика са в центъра на столицата. Оказа се, че и движението на туристическите автобуси в центъра на града е проблем за трафика.

Притеснителни данни изнесоха от Центъра за наблюдение на въздействието на туризма върху градската среда, според които Атина вече е надхвърлила възможностите си за приемане на туристи. Средно годишно 10 милиона туристи посещават гръцката столица.

Експертите са категорични, че увеличаването на туристическия данък не е подходяща стратегия, въпреки че тя се практикува в други европейски столици, предаде БНР.

Сред предложенията се открои това туристите да се пренасочват за нощувки извън центъра на столицата, за да се запази автентичната атмосфера на града.

Насърчаването на туризма без всякакви ограничения е започнало преди 15 години, но сега туристопотокът е прекалено голям и кметът Дукас променя цялата стратегия за приемане на туристи в Атина.