Напрежение до сръбско-унгарската граница: Автобус за студенти беше подпален във Войводина (ВИДЕО)

16 април 2026, 12:50 часа
Снимка: Getty Images
Напрежение до сръбско-унгарската граница: Автобус за студенти беше подпален във Войводина (ВИДЕО)

Автобусният оператор във Войводина Миломир Ячимович, известен с публичната си подкрепа за студентските протести и превоза на участници до митинги в Сърбия, обяви днес, че автобусът му е бил подпален през нощта. Според него пожарът е умишлен, съобщиха медиите във Войводина, предаде хърватската медия "Индекс". Той разказа пред сръбския вестник вестник „Данас“, че е научил за пожара около 3:30 ч. сутринта, след което е извикал пожарникарите, но междувременно автобусът е изгорял напълно.

Сръбската медия припомня, че през март тази година полицията отне шофьорската книжка на Ячимович, въз основа на присъда на Съда за нарушения в Белград. Преди това му бяха спукани гуми, той и синът му бяха арестувани, а автобусите му бяха конфискувани

 

Докъде се е стигнало?

Той добави, че полицията е провела разследване и знае кой стои зад пожара, но не е разкрил имената на обществеността, а по-скоро, както казва, ги е предал на полицията.

„Стигна се дотам, че започнаха да ми палят автобусите! Сега, банда, дръжте се здраво! Социални мрежи, прогресивни!“, написа той в социалните мрежи, както съобщава вестник „Данас“.

Междувременно гражданската организация „Зборови Нови Сад“ реагира, като се обади в полицията, като разкритикува властта. „Що се отнася до арестуването на студенти и граждани, вие сте бързи и ефикасни. Ще бъдете ли същите и в този случай? Тази сутрин в 4 часа някой запали автобуса на Ячимович, единствената автобусна компания, която подкрепя студенти и граждани в борбата срещу мафията“, публикува асоциацията в своя Instagram профил. ОЩЕ: Започва нов нов етап на протеста в Сърбия - силната им политизация

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
