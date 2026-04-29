Агресивно куче нападна 4-годишно дете

29 април 2026, 9:23 часа
Четиригодишно момченце е било нападното от куче в село Ватолакос на гръцкия остров Крит, съобщи гръцкото издание Kathimerini. Местни съобщения съобщават, че детето е било откарано в болница в град Хания с обширни ухапвания по лицето и врата. Нападението е станало в двора на къщата на момчето в селото, а кучето, което го е нападнало, е било под грижите на негови роднини, се казва в съобщенията.

Точните обстоятелства около инцидента не са ясни. 

Подобни инциденти

Припомняме, че през май миналата година в столичния квартал "Надежда" имаше подобен инцидет. Домашен питбул нападна и нахапа тежко 4-годишно дете. До нападението се стигнало след като момиченцето и баба му отишли на гости на съседка.

През юни 2023 г. питбул нахапа дете в централен пловдивски парк, а дни по-рано 4-годишно дете с тежки разкъсвания по главата е било прието в болницата във Велинград след като е било нападнато и нахапано от куче.

През декември 2023 г. три овчарски кучета нахапаха до смърт 50-годишна жена в Гърция, след като избягали от двора на собственика си. Кучетата избягали през дупка в оградата на собствениците си и избягали около 80 метра (260 фута) до градината на жената, където тя работела, каза полицията. Мъж, който според полицията е глухоням, помагал на жената с градинарството, но в момента на нападението бил далеч от нея и не могъл да чуе виковете й. Съседите се затичали да помогнат на жената и изтръгнали кучетата от нея, но тя била сериозно наранена и кървяща обилно. Първите спешни екипи, които дошли на мястото малко след това с линейка, потвърдили смъртта й, каза полицията. ОЩЕ: Разкъсаха я до смърт: Съседски кучета убиха жена в Гърция

Деница Китанова Отговорен редактор
