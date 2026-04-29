Не избраха президент: Косово върви към трети предсрочни избори

Косово се насочва към поредни предсрочни парламентарни избори, след като парламентът не успя да избере нов президент във вторник, което отново тласна най-младата европейска страна в разгара на политическа криза, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Парламентът имаше време до полунощ във вторник, за да избере държавен глава, след като мандатът на президента Вьоса Османи приключи в началото на април, но премиерът Албин Курти не успя да привлече опозиционните партии да гласуват за негов кандидат. За да бъде гласуването валидно, две трети (80 души) от 120-местния парламент трябва да присъстват. Неизбирането на нов президент води до предсрочни парламентарни избори.

Парламентът - разпуснат, чака се дата за вота

“Въз основа на решението (на Конституционния съд) парламентът се счита за разпуснат“, каза председателката на парламента и изпълняващата длъжността президент Албулена Хаджиу в полунощ.

Очаква се Хаджиу скоро да обяви датата, на която ще се проведат изборите. Това ще бъдат третите избори за малко повече от година.

Този ход удължава политическата безизходица в Косово, което има стремежи да се присъедини към Европейския съюз, отбелязва агенцията.

Драма и с председателя

Държавата нямаше функциониращо правителство през по-голямата част от миналата година, тъй като фрагментираният парламент не успяваше да избере председател в продължение на месеци, с което беше заплашено международно финансиране от голяма необходимост.

Убедителната победа на партията на Курти Движение “Самоопределение“ (LVV) на изборите през декември 2025 г. изглеждаше вероятно да сложи край на повече от година политически застой.

Изборът на президент, дори такъв, който няма значителни политически правомощия, винаги се е оказвал предизвикателство, тъй като две трети от законодателите трябва да присъстват на гласуването – изискване, което лесно може да провали процеса, отбелязва още агенцията.

