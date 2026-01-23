Инфлуенсър по балкански: Вучич се хвали с швейцарски лукс (ВИДЕО)

Сръбският президент Александър Вучич направи влог в Instagram, в който показа швейцарския лукс в хотелската си стая в Швейцария, където отседна за участието си в Световния икономически форум. Той направи подробна „обиколка на стаите“ на апартамента, предаде македонската медия frontline.mk. Всичко това се случва, докато световните лидери в Давос обсъждат глобалната икономика, войните и бъдещето на планетата, а сръбската полиция насилствено изгонва студенти от университет в Нови Сад.

„Лукс“ в духа на швейцарската скромност

„Това е една от най-добрите стаи тук“, уверява Вучич, веднага добавяйки, че всичко е декорирано в духа на „швейцарската скромност“ – мебели в стил IKEA, семпло дърво и „нищо особено“.

Леглата, както отбеляза той, са малко къси, но за щастие няма бордюри, така че можете да се изпънете – детайл, който очевидно заслужаваше специално внимание във видеото.

С видимо удоволствие той показа и импровизирания гардероб с прилежно подредени ризи, както и възможността сам да си приготви чай в „специалния апартамент“ – лукс, който очевидно не се приема за даденост на подобни форуми.

Специален момент във видеото беше снимката на вълк на стената, която Вучич коментира, като обясни, че вълци уж често се появяват по околните хълмове – символика, която всеки може да интерпретира по свой начин. След това се насочи към хола, където държи работните си материали и книги, включително произведение на Ерик Ларсон за Уинстън Чърчил, както и към малката тераса, която той определи като „най-красивата част“, ​​въпреки че – както откровено призна – „не е точно за сядане при минус пет“. ОЩЕ: След полицейска операция в Нови Сад: Протести в редица сръбски градове (ВИДЕО)