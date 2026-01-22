След полицейска операция в Нови Сад: Протести в редица сръбски градове (ВИДЕО)

Протести в няколко сръбски града се проведоха тази вечер след белязана от насилие полицейска акция в университета в северния град Нови Сад, стана ясно от публикации в социалните мрежи. По-рано днес сградата на Философския факултет в Нови Сад бе блокирана от студенти в знак на протест срещу уволнението на проф. Йелена Клеут. Студентите заявиха, че „няма да се помръднат от местата си“, докато проф. Клеут не бъде върната на работа. Около 16:00 часа местно време полицията, извикана от декана на факултета, пристигна във факултета и насилствено изведе студентите и преподавателите.

Brzina kojom do juce kurceviti blokaderi uz zauske beze iz fakulteta je fascinantna 🤔 pic.twitter.com/TeRhrARwih — gdestemisevi (@milan3659818575) January 21, 2026

Студентите обявиха, че протестът им ще продължи, тъй като според тях проф. Клеут е загубила работата си заради активната си подкрепа за антиправителствените протести, които продължават повече от година, предаде БТА.

На 1 ноември 2024 година в Нови Сад се срути бетонната козирка на неотдавна ремонтирана сграда. Трагичният инцидент доведе до смъртта на 16 души, а един човек бе тежко ранен.

Още: "Те не преброиха всичко, което имаме": Вучич намеква за тайно въоръжение в Сърбия

Спонтанните протести на граждани и политически активисти бяха оглавени от студенти, които блокираха над 60 факултета из цялата страна. Демонстрациите се превърнаха в масови и издигнаха искане за провеждане на предсрочни парламентарни избори, които сръбският президент Александър Вучич отказва да насрочи.

В знак на подкрепа с блокадата в Нови Сад в защита на проф Клеут, в късните часове на 21 януари в столицата Белград граждани се събраха пред сградата на парламента, а кръстовището на ул. "Таковска" и бул. "Крал Александър" беше блокирано.

Още: Еврото, икономиката, ЕС: Как България задмина Сърбия, благодарение на европейското си развитие?

„Това е неприемливо, вече не знаем какво да правим. Дойдохме, защото това е институция, върху която трябва да се оказва натиск винаги и постоянно“, каза протестиращият Данило Горданович пред регионалната телевизия Ен1.

Междувременно полицаи образуваха кордон около оградата на разположения наблизо Пионерски парк, където се намира лагерът на привържениците на Вучич, за да се предотвратят евентуални сблъсъци.

Още: Вучич: Светът върви в луда посока

В Ниш, Крагуевац, Валево и други градове тази вечер също се събраха граждани, които изразиха подкрепата си за студентите и проф. Клеут от Нови Сад като се отправиха към полицейските управления. Протестите преминаха мирно и без инциденти.

Още: След санкциите на САЩ: Най-важната сръбска рафинерия поднови работа