След загубата на Орбан: Хърватия вижда бърза писта за ЕС на държава от Западните Балкани

Изключително важно би било Босна и Херцеговина да „хване влака“ на ускореното разширяване на Европейския съюз, заяви хърватският премиер Андрей Пленкович в босненския град Мостар, подчертавайки, че след промени в обстоятелствата в една от държавите членки може да се открие нова възможност за ускоряване на процеса, предаде хърватската медия "Индекс". „Ако настоящите обстоятелства на процеса на разширяване на ЕС се променят до известна степен, това може да се случи поради случилото се в една държава членка преди два дни, а именно ускоряване на динамиката на разширяването“, каза Пленкович при откриването на Международния икономически панаир в Мостар.

Той намекна за очакваните промени след загубата на Виктор Орбан, който досега блокираше или забавяше решенията на ниво ЕС. Според Пленкович добави, че това е възможност, която Босна и Херцеговина трябва да използва.

„Това би било наистина чудесна възможност за Босна и Херцеговина да хване по-бърз влак на разширяването, отколкото е днес. Мисля, че всеки в Босна и Херцеговина трябва да е наясно, че това е шанс, който трябва да се използва", каза хърватският премиер.

Какво трябва да свърши Босна и Херцеговина?

Босна и Херцеговина трябва да приеме два закона: за Съда на Босна и Херцеговина и за Висшия съдебен и прокурорски съвет, и да назначи главен преговарящ, за да започне преговорите с ЕС.

Загреб подкрепя Сараево

Пленкович обяви продължаваща подкрепа за Босна и Херцеговина по европейския ѝ път.

„Отношенията, които Хърватия има с Босна и Херцеговина, са уникални по отношение на искрена, постоянна, непрестанна и непрекъсната подкрепа, особено подкрепа за процесите на реформи и усилията по европейския път", каза Пленкович.