Косово е изправено пред риск от поредни нови избори, тъй като крайният срок, определен от Конституционния съд в Прищина, за да може Асамблеята да избере президент на страната, изтича утре, а в момента няма споразумение между партиите по въпроса, предаде македонската медия "Либертас". Според решението на Конституционния съд, ако президент на Косово не бъде избран до 28 април, събранието автоматично ще бъде разпуснато и предсрочните избори трябва да се проведат в рамките на 45 дни.

Те обаче ще бъдат четвъртите за малко повече от година. Изборите се налагат поради невъзможност за избор на правителство, председател на парламента или пезидент. Последните избори бяха през април тази година.

Партиите мислят решение

Движението за самоопределение, което има най-много членове в парламента, но не достатъчно, за да избере самостоятелно президент, предложи в събота на двете най-големи опозиционни партии – Демократическата партия на Косово и Демократическата лига на Косово – да номинират трима безпартийни кандидати за президент.

Предложението обаче не сближи позициите на правителството и опозицията.

Демократическата партия на Косово, втората по големина партия по брой депутати, отхвърли предложението. Лидерът на партията Бедри Хамза го определи като „маневра" на „Самоопределение" и повтори, че за ДПК въпросът за избирането на президент е „приключен".