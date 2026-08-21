Лодки край морето са превърнати в библиотеки

На гръцкия остров Кимолос за жителите и туристите са достъпни книги в необичайни библиотеки на открито, разположени по улиците на селото и край брега на Егейско море, пише сайтът „Грийк рипортър“. Инициативата започва по идея на доброволческата група „Кимолистес“, която създава безплатна библиотека без необходимост от специална сграда. Книги са поставени в различни импровизирани конструкции, а желаещите могат да вземат книга, да я прочетат и да я върнат или да оставят друга на нейно място.

Едни от най-атрактивните места, където са сложени книги, са четири лодки, разположени на пристанището Псати и на три плажа. Лодките са изработени в Атина и изрисувани на острова, като всяка от тях носи и послания за ограничаване на употребата на пластмаса за еднократна употреба и опазване на морето.

Проектът е осъществен с подкрепата на благотворителната фондация „Ласкариди“, пише БТА.

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