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Масови отпуски от работа за мобилизация: Румъния призовава резервистите си на учение (ВИДЕО)

06 октомври 2026, 9:26 часа 822 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Масови отпуски от работа за мобилизация: Румъния призовава резервистите си на учение (ВИДЕО)

На фона на ежедневните новини за дронове и близостта й с войната в Украйна Румъния провежда учение „MOBEX Букурещ - Илфов 26“, което трябва да провери състоянието на готовността на населението за отбрана. То започна в понеделник и ще продължи до 12 октомври, предаде румънската информационна агенция Agerpres. Последното мобилизационно учение в Букурещ и окръг Илфов се проведе миналата година и включваше само част от разположените в района части. Тази година са планирани военни части, които не са били проверени в рамките на мобилизационното учение MOBEX B-IF-25.

Целта на учението

Ученията от типа MOBEX се планират и организират всяка година, като по принцип са насочени към до десет окръга. В рамките на тях се проверява начинът за комплектоване на човешките и материалните ресурси на структурите с отговорности в областта на отбраната и националната сигурност.

Работодателите са длъжни да пуснат резервистите в отпуск

Според Министерството на отбраната на страната някои от резервистите, пребиваващи в Букурещ и окръг Илфов ще се явят в установените части само на датата, посочена в заповедта за повикване, за да участват в продължение на един ден в тренировъчни последователности.

В съответствие с разпоредбите на Закон № 446/2006, резервистите са задължени да участват в тренировките и упражненията за оценка на резерва.

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Работодателите също са задължени да осигурят присъствието на резервистите на заплата, като им предоставят допълнителен платен отпуск с продължителност един ден, въз основа на удостоверение, издадено от военния център.

„За да се избегне дезинформация и фалшиви новини, които биха могли да бъдат разпространени във връзка с тези дейности, отново заявяваме, че подобни учения са рутинни и препоръчваме гражданите да получават информация от официални източници“, призовава Министерството на отбраната. ОЩЕ: Литва се готви за война с Русия: С планове за военен набор и за евакуация на хора

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Румъния мобилизация резервисти война Украйна
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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