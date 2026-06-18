Мицкоски след доклада за Скопие: Мястото ни е на масата в Брюксел

"Мястото на този народ, гражданите на нашата Македония, е там, на масата в Брюксел с тях, като пълноправен член на Европейския съюз", заяви снощи лидерът на ВМРО-ДПМНЕ и министър-председател на Северна Македония Християн Мицкоски на честването на 36-ата годишнина от основаването на партията, проведено в Струмица, предаде "360 степени".

Изказването му идва в момент, в който Европейския парламент гласува резолюцията на югозападната ни съседка, с която й напомни за вписването на българите в македонската конституция.

Мицкоски не е готов на отстъпки

Македонският премиер подчерта, че няма да бъдат приемани никакви отстъпки, свързани с националната идентичност.

„Заключете, че вече няма двустранни въпроси, че вековната македонска идентичност, култура, традиция, обичаи, език са константа и факт. И че никой вече няма да повдига тази тема. Няма цена. Няма слава, няма сила, която може да ме убеди, че без тези неща ще приемем каквото и да е. Това е нашата червена линия“, каза Мицкоски в обръщението си на честването на 36-ата годишнина от основаването на ВМРО-ДПМНЕ. ОЩЕ: Поредно напомняне: ЕП призова Скопие да впише българите в конституцията