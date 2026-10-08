"Най-добрата гаранция е изпълнението": Велислава Петрова отговори на Скопие за ЕС и им напомни за македонските българи

"Най-добрата гаранция е изпълнението". Така българсксият външен министър Велислава Петрова-Чамова отговори на търсенето на гаранции за ЕС от страна на Скопие. Думите й дойдоха след инициирана от македонската страна среща с македонския външен министър Тимчо Муцунски в София. Тя напомни, че страната ни подкрепя европейската перспектива на Република Северна Македония, както и че условията остават непроменени от 2022 в очакване да бъдат изпълнени както коннистутционните промени за включване на българите в македонската конституция, така и всички останали елементи от договерения консенсус.

"Нито една държава не може да даде гаранции на друга държава-кандидат, но това, което може да даде е политическата готовност. България е показала тази готовност. Изпълнението на ангажиментите е най-директният и гарантиращ път към ЕС", обясни Петрова.

Тя е поискала да разбере от македонската страна как си представят времавата рамка и че от тяхна страна виждането е, че трябва да се изгради усещане за доверие.

"За мен основният начин да изградим доверие е изпълнение на ангажиментите. Надявам се да видим положителни стъпки в тази посока. Очевидно е, че останалите държави в Западните Балкани намират политическата воля да вървят напред", обяви Петрова. ОЩЕ: Марта Кос уби македонските опорки: Никоя държава никога не е получавала гаранция за влизане в ЕС

Въпросът с лечението на Ива Михайлова

Българският външен министър е повдигнала въпроса с лечението на македонската българка Ива Михайлова.

"За нас беше положителна новина фактът, че получихме готовност от страна на Република Северна Македония да приеме наши лекари, но за мен е важно това да доведе до по-скорошно лечение. Това е хуманитарен случай и се надявам да постигнем най-добър резултат и тя да бъде лекувана възможно най-скоро", добави още Петрова.

Тленните останки на Самуил

Стана ясно, че връщането на тленните останки на цар Самуил не е било обект на разговор.

"Това е триумф за България и нещо, с което всички можем да се гордеем. Виждам в този акт обединителна функция, отколкото нещо, което да е свързано с негативна посока с Република Северна Македония", добави още Петрова. ОЩЕ: Българофоб за пари и власт, българин по паспорт: Петар Богойески ще избира президент на България (ДОКУМЕНТИ)