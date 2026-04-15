Проф. Пламен Павлов срещу руски посланик: Македонска ли е кирилицата?

В първото си интервю за македонска медия "Нова Македония" новият руски посаник в Скопие Дмитрий Зиков повтори опорката на руския диктатор Владимир Путин отпреди години, че кирилицата идва от македонските земи, като добави още, че от тази земя "светите равноапостолни просветители Кирил и Методий и техните ученици са донесли светлината на православната вяра на предците на руския народ". Ето защо Actualno.com потърси по темата историка проф. Пламен Павлов, специализиран в историята на Средновековна България, Византия и балканските държави.

Провокация и лъжа

За проф. Павлов това твърдение безспорно е провокация.

"Жалко е, че в руския управляващ елит начело с диктатора Владимир Путин, продължават да се разпространяват откровени лъжи. Самата руска славистика никога не е оспорвала, че кирилицата идва от Първото българско царство и по-конкретно от Плиска и Велики Преслав", категоричен е проф. Павлов.

Според него трябва да се казва истината и тук изобщо не става дума за русофилия, рософобия, а за исторически факти и реални исторически процеси.

Къде и защо е създадена кирилицата?

Историкът припомни, че най-ранният кирилски надпис е от октомври 921 от скалния манастир при село Крепча (Североизточна България).

"Това е най-ранният датиран надпис, има по-стари, които са още от края на IX век, така че кирилицата почти е на 100% е сигурно, че е създадена в Плиска. Понякога и в наши учебници се казва Велики Преслав, но по-логично е това да става по времето на цар Борис Михаил, когато столица е Плиска", обясни проф. Павлов.

По думите му в създаването на тази писменост участват учениците на на светите братя Кирил и Методий - това са Климент, Наум и Ангеларий.

Той обясни, че причината за създаването на кирилицата е самата българска държава и нейната канцелария, която дори още по времето на Кубрат и Стара Велика България и след това при Аспарух ползвала гръцкия език и било непрактично той да се замени с глаголицата.

"Затова у нас е създадена новата графична система кирилицата. Тя следва системата на глаголицата и има дори определени заимствания. Да се твърди, че това е в македонските земи - това е смешно", добави още проф. Павлов.

Снимка: БГНЕС

Македонските земи през Средновековието

Професорът продължи като разясни и какво са македонските земи през Средновековието.

"В Средновековието под провинцията Македония на Византийската империя се има предвид Одринска Тракия. Дори и Пловдив понякога е попадал в нея, затова в Сръбския синодик от 1221 г. се казва, че поп Богомил е създал своето лъжеучение в Българска Македония при Филипов град, т.е. в района на Пловдив и Тракия", обясни историкът.

Според него именно за това твърдение на руския посланик в Скопие е несъстоятелно от историческа и фактологическа гледна точка.

"Освен това да не забравяме, че тези македонски днешни земи са част от територията на Първото българско царство", изтъкна той.

Климент Охридски и кирилицата

Проф. Павлов обясни, че много често в науката се смята, че Климен Охридски е създателят на кирилицата, но по думите му няма категорични докозателства за това. Той внесе разяснени и в прозвището на Климент - Охридски.

"В Охрид е изпратен от княз Борис да просвещава населението, създава своите манастири, книжовно средище, където се обучават 3500 ученици само за 7 години, но в този период е бил и глава на самата Българска църква. Знаем от неговото житие, че Климент като възрастен и болен моли цар Симеон велики да се оттегли, но царят, с когото очевидно са много близки, настоява да остане на поста и Климент остава", обясни проф. Павлов.

Той обаче е категоричен, че Климент може бъде свързан с Охрид, но и с Плиска и с Дръстър като официалната резиденция на българския архиепископ и на първите български патриарси е Дръстър, днешна Силистра, тъй като е старохристиянски център.

"Да се говори за македонски земи и то в съвременния смисъл на думата е откровена провокация и тя с нищо не допринася за добрите отношения между България и Руската федерация", смята още проф. Павлов.

Снимка: БГНЕС

Просвещението в Русия идва от България

Проф. Павлов обори и твърденията на руския посланик в Скопие за православната вяра и просвещението на руските предци, които според дипломатическия представител също дошли от македонските земи.

Според него обаче е хубаво руските народи в днешната Руската федерация да помнят откъде е дошла азбуката и православието, като отбеляза, че те идват от България.

"Не е от македонските земи, просвещението идва от Плиска и Велики Преслав. Когато Велики Преслав е превзет от император Йоан Цимисхи в 971 г. голяма част от книгите, библиотеката на цар Симеон Велики, неговите знаменити сборници - Симеоновия сборник, Златоструй и други брилянтни произведения на българската наука са отнесени в Константинопол. После са дарени на великия княз на Киевска Рус - Владимир. Връзката да се прави с днешна Москва, която дори не съществува, е пълна лъжа", добави проф. Павлов.

В тази връзка той внесе разяснение и за понятието Киевска Рус, като професорът е против това понятие да бъде схващано в съвременния смисъл само като Украйна, или само като Русия, или само като Беларус. "Тя е от типа на Франкската империя на Карл Велики и обединява няколко днешни държави. Както днес за Франкската империя не можем да кажем, че е френска, германснка или италианска, така и Киевска Рус е на източните славянски народи, управлявани от един елит, който е от северни хора. Става въпрос за нормани или варяги, дошли от север, каквото означава и името "рус", добави историкът.

Покръстването на Киевска Рус

"В Йоакимовия летопис, който не е запазен, но е записан в други варианти, се казва как цар Симеон, най-вероятно става дума за Роман Симеон - синът на цар Петър, е изпратил книги и книжовници, наред с византийската мисия, която покръства Киевска Рус", добави проф. Павлов.

Той добави, че Киевска Рус е покръстена 988 г. от една византийска мисия, която се е състояла от български монаси и от една мисия, пратена от България.

"Българското царство съществува тогава. Първият митрополит на Киевска Рус е Михаил Българин, който беше българин. Това се казва в текстовете за него. Да не говорим за по-късно време, когато там са Киприан, Григорий Цамблак. Григорий Българин има в XV век един митропоит, даже и Йосиф Болгаринович, на когото може би баща му е българин", обясни проф. Павлов.

По думите му българското влияние е много силно, но ни нито един от тези духовници не е наречен македонец.

Проф. Павлов обърна внимание още, че най-големият философ на историята през 20 век Арнълд Тойнби говори за "българско културно излъчване". "Той дели цивилизациите по религиозен признак, което е може би донякъде дискусионно, но в православната цивилизация има два стълба - Византия и България и съответно цяла православна Европа - днешните Русия, Украйна, Беларус, навремето също Влашко, Молдова и Литва в един период, са под българско културно излъчване. Това е съвършено ясно", обясни историкът.