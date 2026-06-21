От олтара до сцената: Гръцки свещеник дебютира като метъл (ВИДЕО)

Дионисиос Табакис не подсказва, че е изгряваща звезда на експерименталната музикална сцена. Той е 53-годишен православен свещеник с дълга бяла брада и развяващи се черни одежди, прекарал е близо три десетилетия в служба в една и съща църква в Нафплио, Гърция. Но отвъд църковните стени Табакис е намерил неочаквани последователи сред любителите на хипстърската музика, разказва гръцкото издание Kathimerini.

Дебютният му албум „Paradise Metal“ е 32-минутен, изпълнен с реверберация поток от хипнотични византийски песнопения и трептяща електрическа китара, преплетени с пулсиращи електронни бийтове, птичи песни и звънтене на традиционни народни инструменти. Както подсказва заглавието му, той съчетава сакралното и алтернативното – макар че звуково има малка прилика с класическия метъл.

Прави това, което обича

„Хората казват толкова много хубави неща – все едно им плащам да го правят“, каза Табакис в интервю в църквата си, забележителност от 15-ти век с позлатени икони, струпани по стените, и светци, гледащи надолу от пищно изрисуван таван. „Не се смятам за особено талантлив музикант“, добави той.

„Просто правя това, което обичам, това, което ми се струва смислено".

„Бяхме много бедни, но винаги бяхме заобиколени от музика и бежанци, които пееха песни от Изтока“, каза Табакис за детството си. „Винаги съм чувствал, дълбоко в себе си, че родината ми е на Изток". ОЩЕ: Мелодичната блек метъл банда Vinterland от Швеция с първи концерт в България на 24 януари 2027 г.