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От олтара до сцената: Гръцки свещеник дебютира като метъл (ВИДЕО)

21 юни 2026, 21:00 часа 36 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
От олтара до сцената: Гръцки свещеник дебютира като метъл (ВИДЕО)

Дионисиос Табакис не подсказва, че е изгряваща звезда на експерименталната музикална сцена. Той е 53-годишен православен свещеник с дълга бяла брада и развяващи се черни одежди, прекарал е близо три десетилетия в служба в една и съща църква в Нафплио, Гърция. Но отвъд църковните стени Табакис е намерил неочаквани последователи сред любителите на хипстърската музика, разказва гръцкото издание Kathimerini.

Дебютният му албум „Paradise Metal“ е 32-минутен, изпълнен с реверберация поток от хипнотични византийски песнопения и трептяща електрическа китара, преплетени с пулсиращи електронни бийтове, птичи песни и звънтене на традиционни народни инструменти. Както подсказва заглавието му, той съчетава сакралното и алтернативното – макар че звуково има малка прилика с класическия метъл.

 

Прави това, което обича

„Хората казват толкова много хубави неща – все едно им плащам да го правят“, каза Табакис в интервю в църквата си, забележителност от 15-ти век с позлатени икони, струпани по стените, и светци, гледащи надолу от пищно изрисуван таван. „Не се смятам за особено талантлив музикант“, добави той.

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„Просто правя това, което обичам, това, което ми се струва смислено". 

„Бяхме много бедни, но винаги бяхме заобиколени от музика и бежанци, които пееха песни от Изтока“, каза Табакис за детството си. „Винаги съм чувствал, дълбоко в себе си, че родината ми е на Изток". ОЩЕ: Мелодичната блек метъл банда Vinterland от Швеция с първи концерт в България на 24 януари 2027 г.

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Гърция метъл духовници
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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