Отношенията София-Скопие са една голяма нула: Северна Македония не признава ключов исторически въпрос

„Работата на комисията е блокирана от нежеланието на Скопие да приемат ключовия момент в смисъла на работата на комисия – затова, че България и Северна Македония имат обща история“. Това заяви пред bTV историкът проф. Ангел Димитров, председател на Съвместната българо-македонска историческа комисия. Още: „Не сме врагове“: Цветя за колите на македонското посолство у нас в отговор на палежите (СНИМКИ И ВИДЕО)

Той обясни, че съвместната комисия се събира 6 пъти годишни и работи в продължение на два дни целодневно. „Не си спестяваме нищо в диалозите, дискусиите и понякога има шеги, но има и по-напрегната атмосфера. Вече свикнахме с начина, по който работи Скопие, но е важен резултатът. Резултатът е равен на една голяма нула“, изтъкна проф. Димитров.

Няма никакъв напредък

Снимка: БГНЕС

Още: В тази лудост има ред

Той бе категоричен, че няма никакво развитие напред в българо-македонските отношения. „Намираме се още в 11 век. Колегите ни не могат да излязат от рамката, която им е зададена и да приемат, че Охридската архиепископия е институция, създадена от Василий втори след падане на Първото българско царство с цел да се създаде една търпимост в отношенията с новото население на империята. Охридската архиепископия повтаря всички привилегии от времето на Първата българска държава“, поясни проф. Ангел Димитров.

По думите му разменени са десетки опити за предлагане на текст за общо съгласие за Охридската архиепископия.

„Вече има приети текстове за съвместни чествания на Светите братя „Кирил и Методий“. Премиерите в миналото са участвали в съвместни чествания, а сега вече двете делегации по отношение на честванията са по-отделно. Успяхме да постигнем общи чествания за цар Самуил“, коментира проф. Ангел Димитров.

Още: Отменят планираната блокада на три гранични пункта с Република Северна Македония