Палачът в Сребреница Ратко Младич е претърпял инсулт: Синът му говори за агония

84-годишният военнопрестъпник и бивш генерал Ратко Младич, който излежава доживотсна присъда в Хага, е претърпял инсулт и е в тежко състояние, предаде хърватската медия "Индекс", позовавайки се на информация от сина му. Става въпрос за агония, тъй синът му твърди, че баща му вече не може да седи в инвалидна количка и има затруднения с комуникацията. Младич е получил инсулт в петък, 10 април, но семейството все още не е получило медицинска документация. Той е бил откаран в болницата и върнат в ареста същия ден.

Държан е в затворническа болница в Хага от 2024 г., тъй като миналото лято съдът отхвърли молбата му за спешно освобождаване в Сърбия по здравословни причини.

Припомняме, че още миналата година се говореше, че му остават няколкто месеца или дори седмици живот и че той е в тежко състоние.

Присъдите на Младич

Ратко Младич, военновременният командир на Армията на Република Сръбска, беше осъден на доживотен затвор от Хагския трибунал през 2017 г. Присъдата влезе в сила след решение на втора инстанция през 2021 г.

Младич беше признат за виновен в геноцид (по две обвинения), престъпления срещу човечеството (по пет обвинения) и военни престъпления (по четири обвинения), които е извършил като най-висш военен командир на Армията на Република Сръбска с цел създаване на т. нар. Република Сръбска.

Той се е крил от съдебната система в продължение на 16 години и е арестуван в Сърбия през 2011 г.

Палачът от Сребреница

Под ръководството на Младич и Радован Караджич през юли 1995 г. босненските сръбски сили избиват над 8300 босненски мюсюлмани (бошняци) в град Сребреница и околните райони. Повечето от жертвите на клането са преследвани и екзекутирани безцеремонно, докато са се опитвали да избягат през горите. Телата им са заровени в набързо изкопани масови гробове, а по-късно разкопани с булдозери и разпръснати сред други гробни места, за да се скрият доказателства за престъплението.

Военното престъпление в Сребреница през 1995 г. е определено за геноцид както от национални, така и от международни съдилища.