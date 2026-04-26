Престъпленията срещу българи в Северна Македония не се разкриват: За държавна кариера там не може да си българин

Няма нито едно престъпление срещу българи в Северна Македония, което е извършено на етническа основа и което да е било разкрито и приключило с влязла в сила ефективна присъда. Няма наказани, няма каквто и да е институция, която да е поела каквато и да е отговорност. Македонската държава подстрекава и стимулира агресивното поведение към българите. Това каза категорично в предаването "Метроном" по радио ФОКУС бившият ръководител на гражданския демократичен съюз в Северна Македония Петър Колев.

"Северна Македония иска да ограничи възможността на хора, които имат и второ гражданство, да заемат висши държавни длъжности, включително да бъдат народни представители. Вече едва 200 000 граждани на Северна Македония са граждани и на България, и така се поставя една бариера пред хората, които биха искали да си вземат българско гражданство, но да речем имат амбиции да стават съдии, прокурори, или политици", обясни Колев и обясни, че идеята зад това е хората да се отказват от българското си гражданство, ако искат да имат кариерно развитие.

Колев счита и, че Договорът за добросъседство между България и Северна Македония от 2017 година изобщо не се прилага

"За съжаление договорът за добро съседство, който е подписан с България вече години наред не може да мръдне напред. Нито едно от условията там, като изисквания към Северна Македония, не е реализирано. Историческата комисия като че ли вече не съществува. За съжаление македонското правителство пое ангажимент, който продължава да не изпълнява. Това е предварителното условие за започване на преговори, което е свързано с промяна на Македонската конституция и вписването на българския народ като държавотворен народ в Северна Македония, който, между другото, не мога да разбера на кого и какъв проблем представлява това. Факт е, че в Северна Македония има хора, които се самоопределят като българи. Какъв е проблемът просто да им дадеш възможността да живеят спокойно в собствената си държава, защото тази държава е и тяхна държава. Тя е на всеки един гражданин, който е роден, живее и си плаща данъците в нея", коментира Колев.

"Македония е без контрол отвън, без европейски институции, без сериозни граждански активности и организации, там се краде на поразия, и всъщност това е в основата на всичко това, което се случи", заяви Колев и посочи, че македонският премиер Мицкоски разбира, че ако Македония тръгне по пътя на демократизацията и на европейския път, това ще приключи.

Източник: Агенция "Фокус"