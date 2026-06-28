Къде е Петьо Петров - Еврото: МВР го търси на поне три локации

МВР работи активно по издирването на Петьо Петров - Еврото. Постъпват разнопосочни информации за неговото местонахождение. Има три точки, на които евентуално следва да бъде установен, обяви главният секретар на МВР Любомир Николов обяви в ефира на "На фокус с Лора Крумова" по Нова телевизия, но отказа да даде конкретика. Попитан дали Петьо Петров все още е господар на българската прокуратура Николов отговори: "Категорично не".

Припомняме, че в края на май Софийският градски съд призна Петьо Петров - Еврото за виновен по делото за документна измама, свързано със скандала "Осемте джуджета" и изчезналите ценности на бизнесмена Илия Златанов, но вместо поисканите от прокуратурата 14 години затвор му наложи единствено глоба от 2556 евро. С решението си съдът едновременно отмени мярката за неотклонение "задържане под стража" на бившия следовател, който вече няколко години е в неизвестност, както и Европейската заповед за арест, по която той беше издирван. ОЩЕ: Съдът глоби Петьо Еврото с 2556 евро за скандала "Осемте джуджета" и отмени заповедта за ареста му

МВР изкара дроновете срещу войната по пътищата

Любомир Николов коментира и войната по пътищата и последните тежки катастрофи, като увери, че в МВР са взети мерки.

"Изкарахме дронове, небрандирани автомобили, които да следят за агресивни водачи, с оперативни служби започваме обезпечение на места, където се предполага, че недобросъвестни водачи излизат от питейни заведения", каза главният секретар на МВР. ОЩЕ: Бащата на Сияна със скандално разкритие за катастрофата на АМ "Тракия" (СНИМКИ)