Жегата убива: Над 1000 души загубиха живота си в Европа

Към 21 юни в Европа са регистрирани повече от 1300 смъртни случая, свързани с високите температури, предаде италианската информационна агенция ANSA, позовавайки се на шефа на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус, който обясни в платформата Х, че „Европа е най-бързо затоплящият се континент на Земята, затоплящ се два пъти по-висок от средния глобален темп“, пише още италианската медия.

Екстремни горещини за милиони хора

„В момента“, добави той, „150 милиона души живеят през екстремни горещини“ – често „наричани „тихият убиец“: европейските домове, работни места и училища не са построени за тези температури.“

„Движен от изменението на климата и глобалното затопляне - феноменът на горещите вълни", който някога се е случвал веднъж на поколение, сега се случва почти всяка година. Бяхме предупредени",каза той.

Как се справя Европа?

Той отбеляза, че СЗО работи със своите държави-членки и партньори за справяне със заплахите за здравето, породени от екстремни горещини, като се фокусира върху готовността, превенцията и по-силните реакции на здравната система.

"По-специално ние насърчаваме европейските страни да прилагат планове за действие за топлина и здраве като част от по-широка програма за защита на здравето срещу изменението на климата“, посочи още шефът на СЗО. ОЩЕ: Изпепеляващата вълна в Европа се придвижва на изток: България я чакат 39°С