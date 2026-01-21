Разкриха голяма измама с гориво в наша съседка: Много шофьори изгоряха

Полицията разби престъпна мрежа, управляваща бензиностанции в различни части на Гърция, която редовно начисляваше прекомерни такси на шофьорите, използвайки специално разработен софтуер, като по този начин незаконно печелеше около 5 милиона евро годишно, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на информация на властите в страната. 16 бензиностанции, заподозрени в участие, са били затворени за две години, докато 13 заподозрени членове на банди са били арестувани, а за още 5 са ​​издадени заповеди за арест.

Полицията заяви, че групата е била активна поне от 2021 г. и се смята, че е спечелила незаконно минимум 25 милиона евро от незаконните си дейности.

Измамите ставали чрез софтуер

Заподозрените са разработили собствен софтуер, който им е позволявал дистанционно да модифицират помпите на бензиностанциите, за да регистрират по-големи количества гориво, отколкото реално са били доставяни – средно презареждане с 10%.

Обхвата на действие на схемата

Полицейската акция в Гърция е проведена във вторник, като съвместни операции са насочени към 20 бензиностанции, девет жилищни сгради и офис на компания, разположени в района на Голяма Атина, Солун, Драма, Лариса, Тесалия и Евия. Полицията е конфискувала 59 компютъра, шест пистолета, арбалет, малки количества канабис и 250 000 евро в брой, се казва в изявлението.

Заподозрените са обвинени, включително в членство в престъпна организация, измама, пране на пари и данъчни престъпления, както и притежание на оръжие и наркотици.