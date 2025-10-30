САЩ свалиха санкциите на Додик, не стана много ясно защо

Лидерът на босненските сърби и бивш президент на Република Сръбска Милорад Додик е изваден вчера от списъка със санкционирани на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите. Припомняме, че близкият до Москва и Белград Додик беше санкциониран от САЩ и Великобритания заради свои действия, които според западните правителства целят отделянето на Република Сръбска (РС) от Босна и Херцеговина (БиХ) и действия против Дейтънското споразумение. Самият Додик обаче отрича, че сръбската част на Босна някога е провеждала политика на отделяне.

Още: Додик пак мъти водата в Босна и Херцеговина: Предлага трета автономна област

„Конструктивните действия, предприети през последните седмици в парламента на Република Сръбска, трябва да допринесат за стабилността на Босна и Херцеговина и да позволят партньорство със САЩ, основано на общи интереси, икономически потенциал и просперитет“, гласи позиция на Държавния департамент по повод свалянето на санкциите срещу Милорад Додик и обкръжението му.

Вероятно заради нови закони и отменени актове

САЩ ще продължат да „работят тясно с политическите актьори в целия спектър на БиХ, за да се установят общи приоритети“, заявиха от американското външно министерство пред РСЕ, цитирани и от БГНЕС.

Още: Кристиан Шмидт пред "The Times": Не е нужно много, за да се създаде хаос на Балканите

Снимка iStock

На 18 октомври парламентът на РС прие Закон за прекратяване на действието на няколко нормативни акта, които бяха обявени за противоконституционни от Конституционния съд на БиХ — включително закона за държавната собственост, за неприложимост на решенията на съда, изборния закон и изменения в наказателния кодекс.

Скупщината отмени и 12 свои заключения от декември 2024 г., които западни посолства определиха за „антидейтънски“.

Депутатите избраха Ана Тришич Бабич за временно изпълняващ длъжността президент на РС, след като мандатът на Додик бе прекратен през август заради съдебна присъда, която му забранява да заема публични постове шест години.

Още: Додик иска на два стола: Достъп до САЩ и Русия, ще ходи и при Лукашенко

Кой още беше изваден от списъка

Освен Додик, САЩ премахнаха санкциите и срещу 48 физически и юридически лица, включително члена на Председателството на БиХ Желка Цвиянович, децата на Додик — Игор и Горица, както и редица високопоставени представители на РС.

Сред тях са Ненад Стевандич (председател на парламента на РС), Сташа Кошарац (министър на външната търговия и икономическите отношения на БиХ), Радован Вишкович (бивш премиер), Синиша Каран, Ален Шеранич, Петар Джокич, Милош Букейлович, Сребренка Голич и Джерард Селман.

Санкциите са премахнати и за близки до Додик бизнесмени и фирми, включително „Алтернативна телевизия“, „Инфинити Медия“, „Проинтер“, „Калдера Къмпани“, „Сириус“, „Агро Воће“, „Агапе“, „ЮНА Телевизия“ и други дружества, свързвани със семейство Додик.

Още: Додик бута Балканите в ръцете на Путин

Това не са първите санкции, които администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп отменя от началото на втория му мандат. През април Вашингтон вдигна санкциите по глобалния закон "Магнитски" от шефа на кабинета на Виктор Орбан Антал Роган, които администрацията на бившия президент Джо Байдън му наложи през януари.