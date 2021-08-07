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Силно земетресение край Гърция в Егейско море

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Силно земетресение край Гърция в Егейско море
Снимка: iStock/Guliver

Земетресение с магнитуд 5,1 беше регистрирано в Егейско море край бреговете на Гърция. Това съобщи Геофизичният институт на САЩ, цитиран от ТАСС.

По негови данни епицентърът е бил на 68,3 км югозападно от град Кос, в който живеят около 19 000 души. Трусът е бил на дълбочина от 10,7 км.

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