Силно земетресение край Гърция в Егейско море
По негови данни епицентърът е бил на 68,3 км югозападно от град Кос, в който живеят около 19 000 души. Трусът е бил на дълбочина от 10,7 км.
Поредно земетресение с магнитуд 4,1 в Егейско море
Поредно земетресение с магнитуд 4,1 бе регистрирано днес в Егейско море. Евросредиземноморският сеизмологичен център съобщи, че трусът...
Няма постъпили сведения за жертви, разрушения или опасност от цунами.
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Редактор:
Елин Димитров
Етикети: Гърция земетресение