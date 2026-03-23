При акция на ГДБОП в София: Откриха фалшиви банкноти на стойност 1 млн. евро

Около 1 милион фалшиви евробанкноти са намерени при акция на ГДБОП тази вечер. Те са били открити в кашони и чували в автомобили на различни места в София, научи NOVA. Арестувани са петима души, сред които и чужди граждани. Операцията продължава и към този момент. За акцията стана ясно и от публикация във Facebook профила на и.ф. главния секретар на МВР Георги Кандев. По негови думи задържаните са четирима - двама български и двама румънски граждани. Те са хванати по време на сделка с фалшиви пари около 18.00 ч.

"При претърсването на два автомобила и проведените лични обиски са открити голямо количество фалшиви банкноти с номинал 100 евро. До момента е потвърдено, че сумата надхвърля 500 000 евро", поясни той.

Още: Хванаха жена, опитала да пробута 50 фалшиви евро