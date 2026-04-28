След идеята за трета автономна област: Босна и Херцеговина връчи протестна нота на Хърватия

Министерството на външните работи на Босна и Херцеговина изпрати протестна нота до Министерството на външните работи и европейските работи на Хърватия, изразявайки недоволството си от събранието, проведено в Загреб миналия уикенд, на което беше представена идеята за създаване на трета автономна област в Босна и Херцеговина, предаде хърватската медия "Индекс". В бележката Сараево изразява сериозна загриженост относно изявленията и посланията, направени по време на TradFest, проведен на 25 април 2026 г. в Загреб и организиран под егидата на гражданския сектор, „но с присъствието на представители на правителството“.

„Бяха изразени позиции, които предполагат стремежи към промени в конституционното устройство на Босна и Херцеговина, което ние считаме за недопустимо и противоречащо на конституционния ѝ ред. Босна и Херцеговина остава твърдо ангажирана със защитата на своя суверенитет и териториална цялост и смята, че подобни послания не допринасят за добросъседските отношения или взаимното доверие", се казва в нотата.

Спорът в Босна и Херцегоина

Припомняме, че идеята за трета автономна област в Босна и Херцеговина, представена на консервативен митинг в Загреб през уикенда, предизвика осъждане от доминираните от босненци партии в Босна и Херцеговина, но и критики към Дейтънското споразумение от страна на хърватската партия в Сараево.

В изявление пред журналисти след неуспешния опит за провеждане на заседание на Камарата на народите поради липса на кворум, Марина Пендеш, представител на хърватската партия Босна и Херцеговина заяви, че хърватите в страната са недоволни от статута си, имат право да го кажат и това трябва да бъде обсъдено.

"Ако някой е доволен от Дейтън, хърватите не са, защото Босна и Херцеговина не е държава с равноправни съставни народи", каза тя. „Анализирайте колко от нас са изчезнали от 1991 г. насам. Ако някой е доволен, аз не съм, нито от Дейтън, нито от Република Сръбска", каза Пендеш. Припомняме, че най-голямо желание за отмяна на Дейтънското споразумение, което сложи край на войната в Босна и Херцеговина, имат от Кремъл. За това се заговори за пръв път през септември 2025 г. Предупреждението дойде от американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната и то отразява желанието на Кремъл за дестабилизация и дори за война на Балканите.