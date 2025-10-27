Войната в Украйна:

Стършели запушили комина: Шестчленно семейство се отрови с въглероден оксид

Шестчленно семейство, включително 36-годишна жена, 40-годишен мъж и четири непълнолетни деца, са получили отравяне с въглероден окис в семейния си дом в хърватското село Бабичи близо до Умаг. Всички те са били откарани в болница в Пула, след като полицията в Умаг е получила сигнал за инцидента вчера, пише хърватската медия "Индекс".

Според първоначалната информация семейството се е нанесло в къщата предния ден и същата вечер са запалили огън в печката на дърва. Поради дефектен комин, който е бил запушен от гнездо на стършели, в къщата е започнал да навлиза токсичен газ, което е довело до отравяне. Всички са били лекувани в Многопрофилната болница в Пула, съобщи полицията.

Полицейските служители установили, че собственикът на имота не е притежавал удостоверение за редовна проверка на комина. Всички обстоятелства около инцидента все още се установяват, като полицията ще информира компетентните институции за всичко. ОЩЕ: Спешно евакуираха хотел заради изтичане на газ (ВИДЕО)

Деница Китанова
Деница Китанова
