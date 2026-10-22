Може да ги арестуват: Хърватия преудпреди гражданите си да не ходят в Сърбия

Хърватия предупреди гражданите си да отложат ненужните пътувания до Сърбия, а ако пътуват да са с повишено внимание, предаде хърватската медия "Индекс". Препоръката дойде от Министерство на външните и европеските работи на Хърватия след новината за арести в Сърбия, където според твърдения на сръбски проправителствени медии двама мъже с хърватски паспорти са сред заподозрените в подготовка на безредици в деня на парламентарните избори.

Препоръката не е забрана за пътуване, но показва, че хърватските власти преценяват, че е необходима повишена предпазливост поради настоящите политически обстоятелства.

Министерството специално предупреждава за предсрочни парламентарни избори на 25 октомври и възможността за политическо напрежение и инциденти със сигурността преди, по време и след вота.

Предупреждението на Хърватия освен на фона на арести идва и на фона на загрижеността на американски сенатори за честността и спокойното протичане на вота в Сърбия. ОЩЕ: САЩ дърпат ушите на Вучич: Американски сенатори са разтревожени за вота в Сърбия

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Министерството заявява, че не е получило официално уведомление за арестите и оценява, че това е продължение на неоснователни обвинения срещу Хърватия, които имат вътрешнополитически цели.

„Впечатлението е, че това е продължение на поредица от неоснователни обвинения срещу Република Хърватия, започвайки с неотдавнашната протестна нота и атаките срещу хърватски журналисти и техните репортажи. Подобни действия имат очевидна вътрешнополитическа мотивация“, отговориха от Министерството на външните работи и европейските въпроси на запитване на "Индекс".

Все още не е известно дали Сърбия ще предостави на хърватските дипломатически представители официална информация за двамата заподозрени, за които медиите ѝ твърдят, че имат хърватско гражданство. ОЩЕ: Службите в Сърбия се активираха: Арести в Нови Сад и Белград, защото "готвели безредици" в нощта на изборите