"Вучич се готви да направи нещо чудовищно": Говори бившият вицепремиер на Сърбия

"Вучич се готви да направи нещо чудовищно". Това каза бившият сръбски вицепремиер Жарко Корач в предаването „U mreži Prvog“ по Хърватското радио тази сутрин, предаде хърватската медия "Индекс". Припомняме, че протестите в Сърбия продължават от година заради трагедията в Нови Сад и се превърнаха в протести срещу самия Вучич и управлението на страната. Според бившия вицепремиер на Сърбия напрежението няма да отшуми, тъй като там живеят в протести от година.

Кое е чудовищното нещо?

"Трудно е дори да се изброят всички глупости и политически чудовища, които е извършил. Вучич иска да организира митинг в Нови Сад и да доведе своите поддръжници“, предупреди Корач. Думите му идват на фона на напрежението пред сръбския парламент в Белград, където голям брой граждани се събраха в подкрепа на Дияна Хрка, майката на трагично загиналия Стефан Хрка, която започна гладна стачка. ОЩЕ: Сръбски политик плаши протестиращите с убийство на студент (ВИДЕО)

Припомняме, че по същото време, в непосредствена близост, в палатково селище, известно като Чачиленд, се събраха и поддръжници на правителството. Между двете групи имаше голям кордон от интервенционната полиция. Хвърчаха бутилки и пиротехнически изделия.

„Това е изключително обидно и провокативно за гражданите на Нови Сад, където падна навес и уби 16 души. Ако досега Сърбия беше разделена и на ръба на гражданска война, Вучич я дърпа все по-бързо и по-бързо“, добави той.

Не е известно за какво се борят студентите, според Ковач

„В психологически смисъл, отвън, от Хърватия или някоя друга държава, Сърбия отдавна създава впечатление за „лудница“. Не е приятно да се каже това. Не искам да омаловажавам никого, но такова е впечатлението“, каза Ковач.

Той напомни, че председателят на сръбския парламент Ана Бърнабич е заявила преди три месеца, че срутването на сенника е резултат от саботаж.

Що се отнася до студентите, протестиращи срещу Вучич, той предупреди, че те не са организирани и че не се знае дали например са за присъединяването на Сърбия към Европейския съюз. Ковач не знае как ще се разреши тази ситуация и че самите граждани на Сърбия ще трябва да решат. ОЩЕ: Вучич обяви предсрочни избори в Сърбия