Внезапна смърт покоси човека, когото Тръмп искаше за посланик в Сърбия

Почина Марк Брнович, бившият главен прокурор на Аризона, предаде македонската медия "Независен". Това се случи в понеделник, а причината беше сърдечен удар, пише още медията, позовавайки се на представител на семейството. Миналата година Брнович беше номиниран от Тръмп за посланик на САЩ в Сърбия, но впоследствие номинацията беше оттеглена. По-късно Брнович заяви, че „дълбоката държава“ е попречила на назначението.

Корените на Брнович

Брнович е роден през 1966 г. в Детройт. Родителите му са сърби от бивша Югославия – баща му е от Черна гора, а майка му – от Сплит.

Израснал в Аризона, Брнович често подчертавал как разказите на родителите му за живота по време на комунизма са повлияли на разбирането му за американските ценности.

След като беше номиниран за посланик в Сърбия, видеоклип, който публикува в X, в който използва нунчаци, стана вирусен.

Кариерата му в САЩ

Новината за смъртта на Брнович предизвика множество реакции от колеги и приятели, които подчертаха годините му на обществена служба – той е бил съдия, прокурор, адвокат и директор на Департамента по хазарт в Аризона. Републиканският губернатор на Аризона Дъг Дюси заяви, че кариерата на Брнович е белязана от страстта му към закона, чувството му за справедливост и загрижеността му за жертвите на престъпления.

Брнович, републиканец, беше втория мандат като главен прокурор, когато службата му разследваше изборите през 2020 г.

Аризона беше сред щатите, които Джо Байдън впоследствие спечели, което попречи на Тръмп да бъде преизбран. През април 2022 г. Брнович публикува междинен доклад, в който изразява известни опасения относно определени изборни процедури, но след шест месеца разследване не представи доказателства за сериозни нередности.

По това време той се кандидатира за номинацията на републиканците за Сената на САЩ и беше критикуван от Тръмп, който твърдеше, че не прави достатъчно, за да преследва изборните измами. Брнович поиска подкрепата на Тръмп, но не я получи. В крайна сметка той загуби републиканските предварителни избори за Сената.